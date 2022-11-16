Александра Мудрая опубликовала снимок с главным героем первого сезона шоу "Холостяк".

Участница шоу "Холостяк-12" Александра Мудрая, которая может стать победительницей сезона, "засветилась" в компании другого мужчины. Провокационный снимок Саша выложила в Instagram-stories. На фото - американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф и участник первого сезона шоу "Холостяк" Макс Чмерковский.

Где именно и с какой целью Саша встретилась с Максом - неизвестно. На фото они позируют в обнимку. Саша одета в укороченный свитер с изображением пустыни, а также в черные джинсы. Волосы девушки распущены. Макс одет в худи и джинсы.

"Украинская еда объединяет людей", - написала Александра на фото.

Видео дня

Кто такая Александра Мудрая

Девушка стала участницей нового сезона шоу "Холостяк". Ей 25 лет. Она из Харькова, безработная. Поскольку после завершения съемок она стала часто постить фото из Америки и переехала туда, именно ее назвали вероятной победительницей - все дело в том, что сам Алекс Топольский живет в Майами.

Отметим, что именно с этой участницей у Топольского состоялся первый поцелуй на проекте.

Напомним, участница "Холостяка-12" пожаловалась на унижения Топольского.

Вас также могут заинтересовать новости: