Участница Холостяк-12 - харьковчанка Саша / фото instagram.com/sasha_wise28/

Участница шоу "Холостяк-12" Александра Мудрая, которая может стать победительницей сезона, "засветилась" в компании другого мужчины. Провокационный снимок Саша выложила в Instagram-stories. На фото - американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф и участник первого сезона шоу "Холостяк" Макс Чмерковский. 

Где именно и с какой целью Саша встретилась с Максом - неизвестно. На фото они позируют в обнимку. Саша одета в укороченный свитер с изображением пустыни, а также в черные джинсы. Волосы девушки распущены. Макс одет в худи и джинсы. 

"Украинская еда объединяет людей", - написала Александра на фото. 

Видео дня
Александра Мудрая и Макс Чмерковский / Скриншот

Кто такая Александра Мудрая

Девушка стала участницей нового сезона шоу "Холостяк". Ей 25 лет. Она из Харькова, безработная. Поскольку после завершения съемок она стала часто постить фото из Америки и переехала туда, именно ее назвали вероятной победительницей - все дело в том, что сам Алекс Топольский живет в Майами. 

Отметим, что именно с этой участницей у Топольского состоялся первый поцелуй на проекте.

Напомним, участница "Холостяка-12" пожаловалась на унижения Топольского.

Вас также могут заинтересовать новости: