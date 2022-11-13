Алина заявила, что Алекс неуважительно относится к девушкам.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алина Ершова пожаловалась, что главный герой проекта Алекс Топольский неуважительно относился к девушкам.

Во время третьего выпуска шоу Алекс решил проверить, любят ли девушки заниматься спортом, так как сам он много времени уделяет своему фзическому здоровью. Так, он устроил забег среди девушек, однако сам не составил им компанию. "Холостяк" просто стоял и наблюдал, как участницы соревнуются между собой.

"Меня поразило поведение "холостяка". Начиная с этого забега, где он не присоединился к нам, а только стоял и смотрел, словно со своего пьедестала, как мы "боремся". Это было больше унизительно, чем азартно. В тот момент, я думала, как же он радуется сейчас тем, что девушки выплевывают свои легкие, ради такого Аполлона. Абсурдная ситуация. Полный д*билизм", - написала Алина на своей странице в Instagram.

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Также она пожаловалась на поведение Алекса во время церемонии роз:

"Решения, которые принимал "холостяк", шли вопреки его словам. С церемонии я возвращалась в дом, уже в роли хозяйки дома и с мыслями, что я разочарована в "холостяке". Пока что хочу оставить всю эту грязь и пойти домой. Посмотрим, что будет дальше".

Отметим, Алина получила розовую розу. Таким образом девушка на следующей неделе сможет установить свои правила пребывания участниц в доме.

Холостяк 12 - скандалы вокруг шоу

Первой на шоу пожаловалась Анастасия Кузьмицкая. Девушка рассказала, что создатели проекта поставили девушек в "рабские" условиях, заставляли говорить гадости в адрес друг друга. Позже она и вовсе "слила" переписку с незнакомкой, которая рассказала, что праздновала с Топольским Новый год. Тогда, по ее словам, мужчина принуждал ее к сексу.

Второй на поведение Алекса пожаловалась Аделина Дели. Девушка сообщила, что "холостяк" не сохранил ее подарок, который она вручила ему по требованию создателей проекта.

Да и Саша из Харькова, которой ранее пророчили победу, проявила себя не с самой лучшей стороны. Она "заигралась" в хозяку дома, чем спровоцировала скандал на проекте.

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