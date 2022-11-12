Саша из Харькова, которой ранее пророчили победу, проявила себя не с самой лучшей стороны.

11 ноября на СТБ показали третий выпуск 12-го сезона шоу "Холостяк". В этом сезоне правила шоу немного изменились - теперь на церемонии у Топольского три новых цвета роз. Белая означает возможность загадать любое желание, желтая - последний шанс, розовая - права хозяйки дома на всю следующую неделю.

В прошлом выпуске розовую розу получила 25-летняя Саша из Харькова, однако девушка "заигралась" в хозяйку, чем спровоцировала скандал на проекте.

Вот что ее конкурентки говорили во время церемонии роз:

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"Саша установила правила о том, чтобы Люда делала ей массаж и каждое утро кто-то готовил ей овсянку. Когда ее попросили уважительно относиться, она сказала, что мы жалкие. Она общалась в очень агрессивной форме. Саша много на себя взяла и относилась к нам как к рабам".

Сама девушка, на которую свалилась целая волна обвинений, вела себя спокойно. Аргументировала свое поведение Саша тем, что у нее есть на это полное право - розовая роза.

Вот как сама девушка прокомментировала поведение на проекте:

"Несмотря на мои "жесткие" правила в доме, и на эту "вдохновляющую" речь девушек на церемонии, Алексу гораздо важнее какая я рядом с ним. Количество людей и их давление не могут повлиять на мое собственное мнение. Я уважаю окружающих, но это не значит, что я должна забывать о собственных желаниях. Каждая из девушек находится здесь ради одного мужчины и, как известно, в любви каждый сам за себя. Это абсолютно нормально".

Самое интересное из третьего выпуска "Холостяк-12"

Выпуск начался с того, что девушкам предложили посоревноваться - они должны были пробежать указанную дистанцию и ответить на провокационные вопросы. Победила в забеге 24-летняя волейболистка Людмила, которая позже отправилась на личное общение с Алексом Топольским.

27-летняя Елизавета также пошла на свидание с "Холостяком". Она поехала к нему домой, где встретилась с кумом Топольского Славой Деминым. Со Славой также был его сын, который является крестником Алекса. Они провели домашний вечер с готовкой и настольными играми.

С 25-летней Сашей Топольский отправился на свидание во Львов, где у них состоялся первый поцелуй.

Также УНИАН писал, что Алекс Топольский впервые рассказал о гибели отца. Это случилось два года назад.

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