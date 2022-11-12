На проекте состоялся первый поцелуй. Топольский поцеловался с 25-летней харьковчанкой Сашей, которой пророчат победу.

В третьем выпуске 12-го сезона шоу "Холостяк" у главного героя состоялся первый официальный поцелуй. Счастливицей оказалась 25-летняя Саша из Харькова, которой пророчат победу.

Случилось это во время свидания Алекса и Саши. Топольский пригласил девушку во Львов - город, где он родился и вырос. Пара прогуливалась улочкам и даже побывала в доме, где главный герой жил в детстве.

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Вечером они отправились в ресторан, где во время беседы поцеловались. После этого Алекс вручил участнице красную розу, что означает прохождение в следующий этап.

Холостяк-12: интересное в новом сезоне

28 октября на телеэкраны вышел долгожданный новый сезон "Холостяка" с Алексом Топольском. Премьеру дважды переносили. Изначально она была запланирована на весну, но из-за полномасштабного вторжения РФ показ перенесли на неопределенный срок. Затем организаторы назначили дату премьеры на конец сентября, но за несколько часов до выхода снова перенесли его по "производственным причинам".

За несколько выпусков проект "Холостяк" уже стал одним из самых обсуждаемых. Дело в том, что после вылета из проекта одна из участниц обвинила организаторов в "адских" условиях и моральном давлении. Также Анастасия Кузьмицкая добавила, что участницы вынуждены сниматься по двое суток без сна.

Напомним, Алекс Топольский впервые рассказал о гибели отца.

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