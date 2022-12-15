Об этом ей написали пользователи сети в комментариях в Instagram.

На днях украинская певица Злата Огневич выпустила новую песню "Как мне быть", которая посвящена всем украинкам, переживающим гибель любимых на войне.

На своей странице в Instagram певица опубликовала тизер новой песни. Пользователи сети написали в комментариях, что узнали в этом треке звучание одной из песен Билли Айлиш - "Lovely". Хоть тексты песен и отличаются, однако музыка похожа.

Что пишут пользователи сети

"Какой хороший плагиат"

"Слишком точно перепета Билли Айлиш"

"Столько таланта в Украине. Не понимаю, некому музыку писать? Нет, надо перепеть Билли Айлиш"

"Невероятная красивая песня от Билли Айлиш"

"Это еще нужно уметь так точно перепеть и даже не менять оригинальную тональность… Прямо нота в ноту"

"Поздравляю! Плагиат получился на "ура""

Что Злата Огневич говорит о своей песне

По словам Огневич, она написала эту песню после просмотра видео, где президент Владимир Зеленский вручал ордена военным посмертно, а принимали награды их жены, дети, сестры и матери.

"Невозможно представить ощущения наших женщин и пережитое ими, они не меньшие героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах", - прокомментировала певица свое творчество.

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