На днях украинская певица Злата Огневич выпустила новую песню "Как мне быть", которая посвящена всем украинкам, переживающим гибель любимых на войне.
На своей странице в Instagram певица опубликовала тизер новой песни. Пользователи сети написали в комментариях, что узнали в этом треке звучание одной из песен Билли Айлиш - "Lovely". Хоть тексты песен и отличаются, однако музыка похожа.
Что пишут пользователи сети
- "Какой хороший плагиат"
- "Слишком точно перепета Билли Айлиш"
- "Столько таланта в Украине. Не понимаю, некому музыку писать? Нет, надо перепеть Билли Айлиш"
- "Невероятная красивая песня от Билли Айлиш"
- "Это еще нужно уметь так точно перепеть и даже не менять оригинальную тональность… Прямо нота в ноту"
- "Поздравляю! Плагиат получился на "ура""
Что Злата Огневич говорит о своей песне
По словам Огневич, она написала эту песню после просмотра видео, где президент Владимир Зеленский вручал ордена военным посмертно, а принимали награды их жены, дети, сестры и матери.
"Невозможно представить ощущения наших женщин и пережитое ими, они не меньшие героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах", - прокомментировала певица свое творчество.