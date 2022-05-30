Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала в Израиль, послали со здания телецентра "Останкино" в Москве.
Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале NEXTA Live.
Так, на здание "Останкино" большими буквами вывели надпись: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала".
Отметим, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль. Певица отметила, что у них давно был запланирован отпуск. При этом Максим Галкин всячески осуждает войну в Украине и даже на своих концертах в Израиле собирает деньги для помощи украинским беженцам.
За такую антивоенную позицию его уже "запретили" в РФ. Теперь пришла очередь и самой Примадонны. После призывов шоумена остановить войну, она также попала под раздачу.
Напомним, ранее пропутинская певица Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства.