Примадонна вслед за Галкиным попала под немилость россиян.

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала в Израиль, послали со здания телецентра "Останкино" в Москве.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале NEXTA Live.

Так, на здание "Останкино" большими буквами вывели надпись: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала".

Отметим, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль. Певица отметила, что у них давно был запланирован отпуск. При этом Максим Галкин всячески осуждает войну в Украине и даже на своих концертах в Израиле собирает деньги для помощи украинским беженцам.

За такую антивоенную позицию его уже "запретили" в РФ. Теперь пришла очередь и самой Примадонны. После призывов шоумена остановить войну, она также попала под раздачу.

Напомним, ранее пропутинская певица Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства.

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