В сети "разнесли" Цыганову за такое предложение.

Российская певица и фанатка Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине. Также она отметила, что Пугачева никогда не прославляла Россию в своих песнях.

"Алла Борисовна сказала: "Я поехала отдыхать, до свидания, все". Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте в День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства – в большинстве", - сказала Цыганова в интервью "Царьграду".

При этом пользователи сети отметили, что мнение Цыгановой их не интересует, а Пугачева - это звезда широкого масштаба, человек, чье слово достаточно весомое не только в России.

"Цыганова - это кто? А Пугачева - это мегачеловек, пережила всех генсеков и всех президентов России переживет", "Лизать ж*пу Путину - это не значит славить Родину", "Пьянь", "Была дурой, стала верующей дурой", - пишут пользователи Twitter.

Напомним, Пугачева намерена защищать Галкина из-за войны в Украине, если в России на него заведут уголовное дело.

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