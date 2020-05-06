В кроптопе и коротких шортах: Бритни Спирс устроила очередную фотосессию

38-летней Бритни Спирс явно очень скучно во время карантина.

Ранее поппринцеса часто ходила на пляж и встречалась со своим возлюбленным Сэмом Асгари. А во время карантина пара, похоже, не живет вместе и Спирс очень скучает по бойфренду.

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Чтобы как-то себя повеселить попдива почти каждый день устраивает себе селфи-фотосеты. Она наряжается в короткие топы и шорты и позирует перед камерой, передает ТСН. На этот раз Спирс изображена на снимках в голубом кроптопе и шортах из денима. На ее голове большая соломенная шляпа, а на шее белое украшение. Бритни улыбается и позирует на камеру.

Фигура у Бритни Спирс давно не идеальная, хотя знаменитость регулярно работает над собой, но привычка носить короткие топы и показывать всем свой живот осталась.

Как сообщал УНИАН Lite, Бритни Спирс показала, как похудела на карантине.