Бритни Спирс показала, как во время танца сломала ногу (видео)

Певица сняла на видео момент получения травмы.

Не так давно Бритни Спирс повредила ногу. Теперь же певица поделилась видео, на котором запечатлен тот самый роковой момент.

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Видео с танцем, во время которого она сломала ногу, Спирс опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как певица очень активно танцует, в конце ролика раздается отчетливый громкий щелчок.

В комментарии к видео Спирс отметила, что до этого момента она не танцевала около полугода.

"Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко!" - написала Бритни.

Напомним, ранее о несчастном случае, произошедшим с певицей, рассказал ее бойфренд. Сэм Асгари опубликовал серию кадров из больницы и рассказал поклонникам 38-летней певицы, что же пошло не так.