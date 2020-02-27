Бритни Спирс показала, как во время танца сломала ногу (видео)
09:30, 27 февраля 2020Звезды
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Певица сняла на видео момент получения травмы.
Бритни Спирс сломала ногу во время танцев босиком / Фото: LP/Coleman Rayner/East News
Не так давно Бритни Спирс повредила ногу. Теперь же певица поделилась видео, на котором запечатлен тот самый роковой момент.
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Видео с танцем, во время которого она сломала ногу, Спирс опубликовала на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, как певица очень активно танцует, в конце ролика раздается отчетливый громкий щелчок.
В комментарии к видео Спирс отметила, что до этого момента она не танцевала около полугода.
"Вы можете услышать, где я сломала ногу. Извините, это довольно громко!" - написала Бритни.
Напомним, ранее о несчастном случае, произошедшим с певицей, рассказал ее бойфренд. Сэм Асгари опубликовал серию кадров из больницы и рассказал поклонникам 38-летней певицы, что же пошло не так.
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