Казахи оказались им не рады.

Российские комики, прославляющие оккупантов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов отправились в тур по Казахстану, однако там их ждал полный облом. Казахи сделали все возможное, чтобы их концерты отменили.

Так, на официальном сайте организаторов концертов "Камызяк" появилась информация, что их тур отменен.

"Из-за резонансной негативной обратной связи общественности на громкие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", – говорится в сообщении.

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Пользователи сети поблагодарили казахов за отмену концертов скандальных комиков. В комментариях они написали:

"Замечательная новость"

"Все правильно сделали"

"Респект за это решение"

"Такой юмор в Казахстане не нужен. Мы же не Россия. Нужен европейский юмор"

"Правильно, нам не нужны фашисты"

Почему "Камызяк" отменяют

Недавно комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили оккупированный Донбасс, где прославляли российских оккупантов. Также они приняли участие в концерте, приуроченному "освобождению Донбасса".

Стоит отметить, что оба комика поддерживают преступный режим Кремля и геноцид украинского народа.

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