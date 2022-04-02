Саму конюшню заминировали.

Украинская певица Камалия сделала шокирующее заявление - в Буче оккупанты расстреляли конюшню и убили лошадей. Кроме того, есть информация, что конюшню заминировали.

Об этом артистка рассказала в Instagram.

"Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча" и заминировали её! Зелёных лугов тебе, мой малыш!, - написала Камалия.

Отметим, дом Камалии также находится в Буче. В конце февраля артистка рассказала, что в нескольких метрах от ее особняка упала ракета, а танки российских оккупантов окружили территорию и не пускали к конюшне, чтобы покормить лошадей. Сейчас артистка выехала за границу, чтобы спасти себя и свою семью.

Напомним, Камалия в Польше помогает беженцам и дает благотворительные концерты. После окончания войны в Украине, она планирует вернуться домой и помогать восстанавливать нашу страну.

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