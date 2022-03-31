Певица сейчас находится в Польше.

Украинская певица Камалия рассказала, что в первый день войны слышала мощные взрывы, которые не на шутку ее напугали.

Тогда она приняла решение выехать из Украины. По словам звезды, по своим каналам она договорилась со знакомыми выехать из Конча-Заспы в Черновцы, оттуда в Ужгород, а затем за границу.

"Мы ехали караваном. Меня вез водитель, с нами было очень много мам с детьми. Я договаривалась через свои каналы, чтобы было безопасно. Когда мы ехали, буквально перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", - сказала Камалия в программе "Звездный путь".

Сейчас певица находится в Польше, где помогает беженцам и дает благотворительные концерты. После окончания войны в Украине, она планирует вернуться домой и помогать восстанавливать нашу страну.

Напомним, ранее Камалия рассказала о разговоре с "зомбированными" Лорак и Киркоровым.

Вас также могут заинтересовать новости: