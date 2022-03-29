Певица призналась, что пыталась рассказать своим коллегам правду о войне.

Украинская певица Камалия в интервью "Звездному пути" рассказала, что пыталась поговорить со своими коллегами Ани Лорак и Филиппом Киркоровым, которые молчат о войне в Украине.

Но это оказалось бесполезным, так как они "зомбированы" российской пропагандой.

"Я не вижу, чтобы Ани Лорак высказывалась. Я вижу, что там стена такая… Я просто в истерике говорила, я спрашивала, я как-то пробовала донести до них эту информацию. Но нет. Там просто зомби-апокалипсис. Такое впечатление, что они все зомбированы", – сказала Камалия.

Также она рассказала о разговоре со своей тетей из России. Оказывается, что женщина уверена в том, что в Украине "нацисты" и "бандеровцы". И, по словам тети, Россия пришла в Украину, чтобы спасти жителей от "нацистской хунты".

"Какой нацистской хунты? "Ну вас же притесняют, русскоговорящих убивают, у вас там бандеровцы и нацисты". Она просто как зомби. Последний раз я с ней общалась 8 марта. Я вместо поздравлений отправила ей хронику того, что происходит. Но она сказала, что не хочет этого комментировать. После этого, я ей не звоню", – добавила певица.

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