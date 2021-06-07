Певице посоветовали не переусердствовать с выбором.

Украинская певица Jerry Heil попросила подписчиков помочь ей подобрать наряд для нового свидания.

Фото двух модных луков исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«И так! Мы здесь выбираем мне образ на второе первое свидание. Как это «второе первое»? Первое – потому что с другим человеком (все еще протестую против слова свидание в целом, потому что оно вносит какой-то напряг, когда ты по факту знакомишься с кем-то). А второе – потому второе для меня за длительный период», – написала она.

«Я за второй лук», – добавила она.

Читайте также"Два разных человека": в сети появилось фото Ким Кардашьян до пластикиПоклонники при этом разделились во мнениях и посоветовали не переусердствовать с выбором:

«Приди без этих опросов, будет супер», «А я считаю так: проснулась утром в день этой встречи, есть какое-то настроение – и под это настроение выбираешь образ. Все. Никаких заморочек, никаких советов».

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Автор: Катерина Шварц