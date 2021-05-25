Исполнительница пообещала пересмотреть свой рацион, но не очень радикально.

Украинская певица Jerry Heil, которая уже много лет вегетарианка, после сеанса массажа у врача пообещала съесть сало, если не будет питаться по ее указаниям.

Об этом она написала в своем Instagram.

«У меня все. Ладно, не все. У меня есть принципы, касающиеся веганства. Я сделала это, чтобы мотивировать себя питаться по указаниям врача и делать дыхательные практики (потому что это около часа каждое утро). Буду отчитываться вам. И если это не будет эффективным – папа собственноручно накормит меня свеженьким (салом). Он давно мечтал», – отметила певица.

По ее словам, недавно она побывала на сеансе массажа, во время которого услышала шокирующий вердикт от врача, что сыроедение вредно для ее здоровья:

«Если траблы (проблемы) уже были до перехода на живое питание, стоит вернуться к салу... типа сначала наладить все на мясном питании и только тогда возвращаться к своему сыроедению, и то не стоит. Лучше ешь рыбу, сало. И сало. И рыбу».

Но, несмотря на советы врача, Jerry планирует не очень радикально менять свой рацион: «Будем с вами вместе следить за результатами – это прям очень интересно! А представляете, если на мясо перейду?».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц