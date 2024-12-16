Певица красиво украсила комнату.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками фотографиями своего уютного дома, украшенного к новогодним праздникам. На снимке, который опубликован в Instagram-stories, можно увидеть стильно оформленную гостиную с большой елкой и камином.

Елка Тины Кароль украшена гирляндой и разнообразными игрушками в виде вязаных свитеров, подарков и сапожек. Певица выбрала искусственную елку с имитацией снега на веточках, которая добавляет особой зимней атмосферы.

В гостиной также расположен большой камин из белого камня, который украшен рождественским венком и гирляндой из искусственной хвои. В общем, декор дома Тины Кароль выполнен в сдержанном и элегантном стиле, создавая атмосферу уюта и праздника.

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Кто такая Тина Кароль

Тина Кароль - это популярная украинская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Она получила широкую известность благодаря участию в конкурсе "Новая волна" в 2005 году и представлению Украины на Евровидении в 2006 году. Ее музыка сочетает элементы поп, соул и фолк музыки, а ее сильный вокал и харизма завоевывают сердца миллионов поклонников. Тина Кароль также известна своей активной гражданской позицией и благотворительной деятельностью, особенно в поддержку Украины во время войны.

Напомним, что Тина Кароль поразила фанатов коротким мини. На снимках Тина Кароль позирует в мини-юбке, куртке и сапогах на каблуках с высокими гетрами.

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