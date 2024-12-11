Певица позирует в мини-юбке и куртке / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает удивлять своих поклонников стильными образами и неизменной молодостью. Недавно артистка поделилась новой фотосессией в Instagram, где предстала в дерзком наряде.

На снимках Тина Кароль позирует в мини-юбке, куртке и сапогах на каблуках с высокими гетрами. Черный цвет, который доминирует в образе, подчеркивает ее сильный характер и несокрушимость.

"Сбросим кандалы, солнце над нами, зовет нас судьба, пушки и воля", - подписала фото певица, добавив образу патриотического звучания.

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Тина Кароль позирует в новом образе / Скриншот Instagram

Новая фотосессия вызвала фурор среди фанатов. Они восхищаются молодым видом 40-летней певицы и ее безупречным стилем.

Реакция соцсетей:

  • "Так хорошо выглядеть в 39 лет! Просто вау!"
  • "Ваша красота поджигает все вокруг, топ!"
  • "Как же вам идет этот образ, такая стильная!"

  • "Невероятно красивая! Как вам идет этот образ! Глаз нельзя оторвать!"

  • "Тина, мне кажется, молодеешь с годами! Если бы не знал, сколько тебе лет, то подумал бы, что 25-27"

  • "Как выглядеть в 39 лет на 16! Одна из немногих дам, которой не надо раздеваться, чтобы быть сексуальной и привлекать взгляды!"

Тина Кароль в очередной раз доказала, что возраст - это лишь цифра, а настоящая красота идет изнутри. Ее сильный дух, несокрушимость и любовь к Украине вдохновляют миллионы поклонников.

Напомним, Тина Кароль показала новые фото с сыном в военной форме.

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