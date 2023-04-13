Под раздачу попали Кошевой и Пикалов.

УПЦ МП обратилась в полицию с заявлением, что актеры "Квартала 95" Александр Пикалов и Евгений Кошевой в выпуске шоу Байрактар News от 7 декабря 2022 года пренебрежительно высказывались о церкве и вере в Бога.

На сайте УПЦ МП сообщается, что комики также якобы пропагандировали физическое насилие в отношении священнослужителей УПЦ.

"…Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе пренебрежительно высказаться не только о церкви, но и о вере в Бога как таковой. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше 100 грн", - заявили в УПЦ МП.

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Отметим, в выпуске программы "Байрактор News" Пикалов и Кошевой сказали, что хорошо было бы иметь соответсвующий прайс-лист.

"Плюнуть в священника УПЦ МП - 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике - 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой - 100 грн", – говорили ведущие.

Известно, что полиция уже начала разбирательства.

Напомним, певицу Милу Нитич втянули в скандал вокруг УПЦ МП. Член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Кравчук рассказал, что в селе Заставцы "собрали подписи" в поддержку того, чтобы религиозная община стала "независимой". Он показал фото "документа", который якобы поддержали жители общины. Впрочем, Кравчук отмечает, что подписи были подделаны, в том числе и подпись Нитич.

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