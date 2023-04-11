Среди подписей пользователи заметили Людмилы Сергеевны Нитичук ( настоящее имя Милы Нитич) / скриншот

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг УПЦ Московского патриархата. В него втянули даже певицу Милу Нитич. Она якобы поддерживает идею священника, решившего проводить служение на русском языке.

Так, член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Кравчук рассказал, что на Старосинявщине в селе Заставцы "собрали подписи" в поддержку того, чтобы религиозная община стала "независимой". Он показал фото "документа", который якобы поддержали жители общины. Впрочем, Кравчук отмечает, что подписи были подделаны.

"На Старосинявщине в селе Заставцы священник (до недавнего времени УПЦ МП сейчас "независимый") Иван Задворный на праздник опустился до большого умышленного греха - подделки документов собрания религиозной общины. Для того, чтобы и дальше насаждать русскую пропаганду "это вы бомбите", чтобы и дальше дурить в церкви голову прихожанам "на старославянском языке с украинским акцентом". Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "собрании" потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", - сообщил он.

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"Документ" с якобы подписями в поддержку МП:

Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023
Фото Скандал с Милой Нитич документ 11 апреля 2023

Среди перечня пользователи заметили роспись Людмилы Сергеевны Нитичук (настоящее имя Милы Нитич), которая родилась на Старосинявщине. Комментаторы сразу начали спрашивать, действительно ли это сама певица поддержала Московский патриархат и поставила свою подпись. 

Певицу Милу Нитич втянули в скандал вокруг УПЦ МП / фото Facebook

"А Нитичук Людмила (Мила Нитич) знает что она поддерживает русскую церковь?",- написали пользователи.

В ответ другие комментаторы ответили:

  • "ОБСВМ (одна бабка сказала в магазине) сообщает, что поддерживает, к сожалению"

  • "Я подписана на нее в Instagram, вижу, она в Киеве вчера была. Интересно, ей "Новой Почтой" передавали эту бумагу для подписи или она специально приехала? Соответственно и другим лицам, которые якобы присутствовали"

  • "По этому списку нереально понять, когда именно он подписан, потому что он отдельно от протокола. Понятно, что список готовился и подписывался заранее. Только вот люди, которые его "подписывали", об этом даже не подозревают".

Реакция комментаторов на появление имени Нитич в "документе" / скриншот

Издание "Обозреватель" обратилось к Нитич и попросило певицу прокомментировать скандал. Впрочем, она не ответила и не стала опровергать или подтверждать, что именно ее подпись была в "документе". Как отметил Кравчук, он уже обратился в полицию, ведь он не ставил свою подпись и его кто-то подделал.

"Поэтому по данному факту было открыто уголовное производство. Наш храм в селе Заставцы - величественное религиозное сооружение с вековой историей. Я знаю много земляков, прихожан этого храма, которые в нем женились, крестили детей, внуков, и сегодня хотят прийти, но совесть и память о погибших героях во время российско-украинской войны не позволяет и дальше просто, склонив голову, молчать. Когда наконец в храме зазвучит украинская молитва за наших воинов?" - написал он. 

Кто такая Мила Нитич

Певице из Хмельницкой области 32 года. Она родилась в поселке Старая Синява. В 2008 году Нитич выступила на сцене "Караоке на Майдане", после чего ее пригласили на шоу "Шанс". Там певица дошла до финала.

В 2009 году Нитич заняла седьмое место на конкурсе "Новая волна" в Юрмале и получила приз от Аллы Пугачевой. Примадонна подарила ей 50 тысяч долларов. После этого, до 2019 года, Нитич работала с продюсером Владимиром Бебешко. В 2021 году певица принимала участие в "Голосі країни", однако дойти до финала ей не удалось.

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