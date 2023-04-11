Имя артистки появилось в "документе", в котором якобы собрали подписи.

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг УПЦ Московского патриархата. В него втянули даже певицу Милу Нитич. Она якобы поддерживает идею священника, решившего проводить служение на русском языке.

Так, член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Кравчук рассказал, что на Старосинявщине в селе Заставцы "собрали подписи" в поддержку того, чтобы религиозная община стала "независимой". Он показал фото "документа", который якобы поддержали жители общины. Впрочем, Кравчук отмечает, что подписи были подделаны.

"На Старосинявщине в селе Заставцы священник (до недавнего времени УПЦ МП сейчас "независимый") Иван Задворный на праздник опустился до большого умышленного греха - подделки документов собрания религиозной общины. Для того, чтобы и дальше насаждать русскую пропаганду "это вы бомбите", чтобы и дальше дурить в церкви голову прихожанам "на старославянском языке с украинским акцентом". Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "собрании" потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины", - сообщил он.

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"Документ" с якобы подписями в поддержку МП:

Среди перечня пользователи заметили роспись Людмилы Сергеевны Нитичук (настоящее имя Милы Нитич), которая родилась на Старосинявщине. Комментаторы сразу начали спрашивать, действительно ли это сама певица поддержала Московский патриархат и поставила свою подпись.

"А Нитичук Людмила (Мила Нитич) знает что она поддерживает русскую церковь?",- написали пользователи.

В ответ другие комментаторы ответили:

"ОБСВМ (одна бабка сказала в магазине) сообщает, что поддерживает, к сожалению"

"Я подписана на нее в Instagram, вижу, она в Киеве вчера была. Интересно, ей "Новой Почтой" передавали эту бумагу для подписи или она специально приехала? Соответственно и другим лицам, которые якобы присутствовали"

"По этому списку нереально понять, когда именно он подписан, потому что он отдельно от протокола. Понятно, что список готовился и подписывался заранее. Только вот люди, которые его "подписывали", об этом даже не подозревают".

Издание "Обозреватель" обратилось к Нитич и попросило певицу прокомментировать скандал. Впрочем, она не ответила и не стала опровергать или подтверждать, что именно ее подпись была в "документе". Как отметил Кравчук, он уже обратился в полицию, ведь он не ставил свою подпись и его кто-то подделал.

"Поэтому по данному факту было открыто уголовное производство. Наш храм в селе Заставцы - величественное религиозное сооружение с вековой историей. Я знаю много земляков, прихожан этого храма, которые в нем женились, крестили детей, внуков, и сегодня хотят прийти, но совесть и память о погибших героях во время российско-украинской войны не позволяет и дальше просто, склонив голову, молчать. Когда наконец в храме зазвучит украинская молитва за наших воинов?" - написал он.

Кто такая Мила Нитич

Певице из Хмельницкой области 32 года. Она родилась в поселке Старая Синява. В 2008 году Нитич выступила на сцене "Караоке на Майдане", после чего ее пригласили на шоу "Шанс". Там певица дошла до финала.

В 2009 году Нитич заняла седьмое место на конкурсе "Новая волна" в Юрмале и получила приз от Аллы Пугачевой. Примадонна подарила ей 50 тысяч долларов. После этого, до 2019 года, Нитич работала с продюсером Владимиром Бебешко. В 2021 году певица принимала участие в "Голосі країни", однако дойти до финала ей не удалось.

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