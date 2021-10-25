Артист был в браке с Ириной с 2003 года.

Украинский актер Александр Пикалов развелся с 42-летней супругой Ириной. Пара была вместе 18 лет, но они так и не смогли сохранить свои отношения.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Пикалов не назвал причину развода. Но сказал, что оставил бывшей супруге дом.

"У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы, - сказал Пикалов.

При этом Пикалов и его экс-супруга, вероятно, остались в хороших отношениях, так как он был у нее на дне рождении. Там же, по словам артиста, он в последний раз видел президента Украины Владимира Зеленского. Оказывается, что Ирина - это крестная мама дочери Зеленского Александры.

Читайте такжеКухар, Горбачева, Саливанчук: кто из звезд закатывает скандалы мужьям за "лайки" в Instagram"Когда рождалась Сашка в Кривом Роге, мы вдвоем с Владимиром Александровичем сели в машину и встречали Елену Владимировну из роддома. Понимаешь, у нас отношения были очень хорошими. Очень много лет у нас такие отношения", - добавил Пикалов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заехал к родителям и похвастался фотографией.

Кто такой Александр Пикалов

Александр Пикалов - украинский актер, сценарист, телеведущий, художественный руководитель и автор студии "95 квартал". Состоял в браке с Ириной Пикаловой с 2003 года. В паре у них родился сын Михаил.

Также известно, что Александр Пикалов - байкер, коллекционирует мотоциклы, в 2015 году у него было 40 разных мотоциклов, фанат Элвиса Пресли и Америки 1950-х - 1960-х, за что получил прозвище "Элвис", дружил с Виктором Януковичем-младшим.

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Автор: Диана Могилевич