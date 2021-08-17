Виктория Пэрис скончалась после борьбы с раком.

Американская актриса фильмов для взрослых Виктория Пэрис скончалась 10 августа в возрасте 60 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает AVN.

Напомним, с 1988 года Пэрис начала работать в порноиндустрии. Вначале она работала борцом в грязи и масле, затем начала сниматься обнажённой. Позже начала сниматься в порнофильмах. Её первым партнёром в порнофильмах стал Рэнди Уэст.

Известно, что она сотрудничала с такими студиями как Caballero Home Video, Elegant Angel, Evil Angel, VCA Pictures и the Zane Entertainment Group.

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Автор: Диана Могилевич