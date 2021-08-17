Порноактриса скончалась от рака / фото Evil Angel
Американская актриса фильмов для взрослых Виктория Пэрис скончалась 10 августа в возрасте 60 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.
Об этом сообщает AVN.
Напомним, с 1988 года Пэрис начала работать в порноиндустрии. Вначале она работала борцом в грязи и масле, затем начала сниматься обнажённой. Позже начала сниматься в порнофильмах. Её первым партнёром в порнофильмах стал Рэнди Уэст.
Известно, что она сотрудничала с такими студиями как Caballero Home Video, Elegant Angel, Evil Angel, VCA Pictures и the Zane Entertainment Group.
Вас также могут заинтересовать новости: