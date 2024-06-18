Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти легендарной французской актрисы Анук Эме. Ее не стало на 93 году жизни.
О потери сообщила ее дочь Мануэла Папатакис в своих соцсетях.
"Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже", - написала девушка.
Причина смерти актрисы пока не сообщается. Также неизвестно, где и когда ее похоронят.
Чем известна Анук Эме
Анук Эме снималась в кино почти 70 лет. За это время она успела сыграть в 74 фильмах и сериалах. Ее дебют в кино состоялся в 13 лет в фильме "Дом на море", вышедшем в 1946 году.
Также она снялась в таких лентах как "Сладкая жизнь", "Лола", "Мужчина и женщина", "Прыжок в пустоту" и других.
Известно, что Анук Эме - обладательница премий BAFTA и "Оскар". То есть она была востребованной французской актрисой.
Журнал Empire поместил её в список "100 самых сексуальных звёзд в истории кинематографа".
Напомним, ранее умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач.