Ей было всего 92 года.

Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти легендарной французской актрисы Анук Эме. Ее не стало на 93 году жизни.

О потери сообщила ее дочь Мануэла Папатакис в своих соцсетях.

"Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже", - написала девушка.

Причина смерти актрисы пока не сообщается. Также неизвестно, где и когда ее похоронят.

Чем известна Анук Эме

Анук Эме снималась в кино почти 70 лет. За это время она успела сыграть в 74 фильмах и сериалах. Ее дебют в кино состоялся в 13 лет в фильме "Дом на море", вышедшем в 1946 году.

Также она снялась в таких лентах как "Сладкая жизнь", "Лола", "Мужчина и женщина", "Прыжок в пустоту" и других.

Известно, что Анук Эме - обладательница премий BAFTA и "Оскар". То есть она была востребованной французской актрисой.

Журнал Empire поместил её в список "100 самых сексуальных звёзд в истории кинематографа".

Напомним, ранее умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач.

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