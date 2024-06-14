Причина смерти пока неизвестна.

Известная украинская балерина, солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Кристина Трач ушла из жизни 13 июня 2024 года. На момент смерти заслуженной артистке было 44 года.

Печальную весть сообщили коллеги балерины в Facebook. Они выразили свои соболезнования близким знаменитости.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу смерти многолетней работницы театра, артистки балета, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Украины Трач Кристины", - говорится в сообщении.

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Кристина училась во Львовском государственном училище культуры и искусств. Еще во времена студенчества артистка начала выступать во Львовском академическом театре оперы и балета. Всю свою жизнь она посвятила сцене.

"Она изучила и исполнила несколько сольных партий, привлекая к себе внимание публики и педагогов как талантливая молодая артистка балета, обладавшая прекрасными сценическими данными, виртуозной техникой. Работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей. С каждым танцем, количество ведущих партий росло", - добавили коллеги Трач.

Пока причину смерти балерины не разглашают. Прощание с Кристиной состоится 15 июня в 10:00 в фойе Львовской национальной оперы.

К слову, в репертуаре артистки более 20 партий, в частности, Никия, Гамзатти, Китри, Уличная танцовщица, Владычица дриад ("Баядерка", "Дон Кихот"), Жизель, Мирта ("Жизель"), Медора ("Корсар"), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро"), Сванильда ("Коппелия"), Соломия Крушельницкая ("Возвращение Баттерфляй").

Напомним, ранее умерла икона французской музыки Франсуаза Арди.

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