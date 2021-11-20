Врачи полтора месяца сражались за его жизнь. Он лечился от коронавируса в больнице в московском поселке Коммунарка.

В Москве в возрасте 67 лет умер народный артист России, актер театра и кино Валерий Гаркалин.

Как сообщает ТАСС, информацию о смерти артиста подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В начале октября актер был госпитализирован в коронавирусную больницу в московской Коммунарке, вскоре его состояние стало критическим, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем – к аппарату ЭКМО. Позднее он был выведен из медикаментозной комы, но его состояние вновь ухудшилось. В начале ноября ему была проведена операция на грудной клетке.

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В свою очередь Telegram-канал Mash уточняет, что Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности.

"Накануне состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим", – говорится в сообщении.

По сведениям канала, артист умер в 00:30 мск.

Справка УНИАН. Валерий Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем служил в московском Театре имени Пушкина.

Активно играл в кино. Самой известной картиной с его участием стал фильм "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, где он исполнил главную роль. А так же "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2002 года Гаркалин преподавал ГИТИСе. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.

В 2014 году Гаркалин подписал обращение инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма". В тексте говорилось, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право, государственные СМИ полны потоков лжи и дезинформации, а на страну надвигается экономическая, политическая и гуманитарная катастрофа.

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Автор: Виктория Гордиенко