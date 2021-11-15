Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии.

У народного артиста России Валерия Гаркалина на фоне тяжелого лечения коронавируса начался тромбоз артерий верхних конечностей.

Хирург, который осмотрел Гаркалина, отметил, что если в ближайшее время его состояние не улучшиться, то придется ампутировать ему руку. Сейчас медики всячески стараются спасти конечность Валерия, но в целом ситуация не утешительная.

"Лечащий врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку", - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Читайте такжеПродюсер Верки Сердючки назвал причину смерти его материНапомним, Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в Москве 2 октября. Состояние артиста резко ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Автор: Диана Могилевич