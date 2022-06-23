Он скончался в возрасте 48 лет.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Это трагическое событие уже успел прокомментировать директор группы "Ласковый май" Аркадий Кудряшов. По его словам, Шатунов скончался в карете скорой помощи.

Вероятно, артисту стало плохо, поэтому ему и вызвали "скорую помощь". О проблемах со здоровьем у исполнителя хита "Белые розы" было известно уже давно.

Несколько лет назад ему сделали операцию, а позже он должен был проходить реабилитацию за границей. Но его жизнь оборвалась.

Отметим, Юрий Шатунов - российский певец, солист группы "Ласковый май". Он обрел популярность после исполнения хита "Белые розы", который в 80-х годах звучал из каждого утюга.

"Ласковый май" имел огромную популярность. Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц. За время существования группы в ней приняло участие не менее десяти солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из неё Юрия Шатунова.

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