Он скончался в больнице.

16 мая оборвалась жизнь украинского композитора Левка Дутковского. Он скончался после перенесенного инфаркта и коронавируса в возрасте 80 лет.

Журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook написал, что Дутковский умер в кардиологическом центре около восьми часов вечера.

"В родных Черновцах, в кардиологическом центре, после перенесенного инфаркта и коронавируса 16 мая военного 2023 года около 20 часов умер один из основателей украинской эстрадной песни, великий учитель, композитор, музыкант и стратег Левко Дутковский. К 80 полным годам добавилось только 37 мучительных и болезненных дней", - написал Маслий.

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Отметим, Украина потеряла действительно выдающего композитора. Дутковский был основателем ансамбля "Смерічка". Он внес свой вклад в развитие творчества Назария Яремчука, Василия Зинкевича, Софии Ротару, Иво Бобула и других.

Кроме того, ансамбль "Смерічка" в свое время был очень популярным. Артисты объездили много стран и участвовали в фестивалях, где даже побеждали.

Ранее стало известно о смерти известного украинского актера. 1 апреля не стало Александра Гетманского. Он долгое время боролся с болезнью, которую ему так и не удалось победить.

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