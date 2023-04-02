Ушел из жизни Александр Гетманский.

Украинский актер театра и кино Александр Гетманский умер 1 апреля. Он продолжительное время боролся с болезнью, но не смог ее победить. Его не стало в возрасте 63 лет.

Как сообщает пресс-служба Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, знаменитого актера похоронят в его родном поселке Высокий, в Харьковской области.

Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме в понедельник с 12 до 14 часов.

Видео дня

От какой именно болезни умер Гетманский - неизвестно.

Кто такой Александр Гетманский

Александр Гетманский 20 лет работал в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. За свой талант он был удостоин звания "Заслуженный артист Украины" (1994 год), а также "Народный артист Украины" (2004 год).

Помимо работы в театре, он снимался и в украинских сериалах, которые принесли ему известность и популярность.

В его фильмографии есть такие картины как "Лабиринты судьбы", "Пока станица спит", "Хозяйка", "Право на помилование", "Ласточкино гнездо", "Сестры по крови" и другие.

Напомним, на 52-м году жизни умер известный украинский актер Евгений Бубер. Он больше года боролся с раком.

Вас также могут заинтересовать новости: