28 февраля 2023 года оборвалась жизнь Романа Иваненко.

Украинский комик, участник команды "Наш формат" на "Лиге смеха" Роман Иваненко в начале полномасштабной войны находился в Германии, однако он не смог оставаться в стороне от событий в Украине. Он сразу же принял решение вернуться домой и пойти на фронт.

24 февраля 2023 года он получил тяжелое ранение и попал в плен. Оккупанты не оказали ему необходимую помощь, в результате чего он погиб через 4 дня.

Известно, что Иваненко родом из Каменца-Подольского. Глава районного совета Михаил Симашкевич уже выразил свои соболезнования:

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"Мы всегда будем помнить его как искреннего, доброго юношу, который безгранично обожал свою семью, этот мир и всегда делился радостью, теплом со всеми. Он действительно герой! И он всегда будет в нашем сердце. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память защитнику".

Напомним, в декабре 2022 года стало известно о гибели еще одного участника "Лиги смеха" Ярослава Гаркавко. После начала полномасштабной войны РФ артист пошел защищать Украину на фронт.

Также в начале сентября на фронте погиб Василий Довбня, участник "Лиги Смеха" в команде "Парк Шевченко".

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