Жан-Поль Бельмондо умер на 89 году жизни.

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом трагическом событии сообщил его адвокат. Причина смерти пока неизвестна.

Об этом сообщает Le Figaro.

Напомним, славу Бельмондо принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме "На последнем дыхании" (1959). В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской молодёжи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках.

Несмотря на успешную карьеру, Бельмондо таки решил завершить ее. В 2015 году он заявил, что больше не будет сниматься в фильмах.

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Стоит отметить, что он дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011 году удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. В 2016 году получил награду "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Самые известные роли Бельмондо в кино

Одним из самых важных его достижений стал фильм "Профессионал" (1981). Также свои лучшие роли он сыграл в таких картинах как "Женщина есть женщина", "Вор", "Сирена с "Миссисипи"", "Доктор Пополь", "Стависки".

Автор: Диана Могилевич