Бельмондо умер 6 сентября. Причины смерти семья не сообщает.

В Париже прошла церемония чествования памяти легендарного актера Жана-Поля Бельмондо, который умер на 88-м году жизни.

Проститься с Бельмондо пришли близкие, коллеги и высокопоставленные чиновники страны. В последний путь звезду провели, в частности, экс-президент Франции Франсуа Олланд и действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Также на мероприятии присутствовали французские знаменитости. Посреди площади у Дома инвалидов в Париже установили большой портрет с улыбающимся актером.

Провели актера под музыку из финальной сцены фильма "Профессионал" и аплодисменты. Сам гроб выдающегося француза украсили национальным флагом.

Карьера Бельмондо длилась полвека. Актер успел сыграть в более чем 80 фильмах и работал со многими именитыми французскими режиссерами, в частности с Жаном-Люком Годаром.

Зрителям постсоветского пространства Бельмондо запомнился прежде всего фильмом "Профессионал".

Умер актер 6 сентября. Причины смерти семья не сообщает.

Жан-Поль Бельмондо: личная жизнь

Бельмондо был женат дважды. В 1953 он женился на танцовщице Элоди Константен. В браке у них родилось две дочери и сын. Старшая дочь Патриция погибла в пожаре в 1994 году. В 1966 году брак распался.

Второй избранницей Бельмондо стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была младше него на 28 лет. Их брак продлился лишь 8 лет. У пары родилась дочь Стелла. Вне брака Бельмондо встречался со многими актрисами и моделями.

Ни один из детей Жан-Поля не стал актером. У актера осталось 6 внуков.

Автор: Яна Ставская