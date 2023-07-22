Римма Зюбина отметила, что волнуется за коллегу, которая выступила против войны в Украине.

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, что волнуется за Лию Ахеджакову. Она ее уважает за смелость. Впрочем, Зюбина боится, что за свою позицию Ахеджакова может рисковать жизнью.

"С огромным уважением (отношусь к ней - УНИАН). И с огромным страхом за ее жизнь.Потому что для нее создали полностью такие условия, когда ее из театра уволили и нет работы. Ее уничтожают", - признала актриса в интервью Алине Доротюк.

Также Зюбина рассказала, общается ли она с кем-то, кто сейчас находится в РФ. Оказалось, что актриса разорвала все связи. Остались лишь люди, которые когда-то ей помогли.

"Иногда. Это один-два правозащитника, с которыми мы познакомились онлайн, в тот момент, когда нужно было спасать Олега Сенцова. Все, больше нет никого", - рассказала актриса.

По словам Зюбиной, в 2020 году она в последний раз работала с россиянами, однако видела их только онлайн. Однако даже тогда актриса общалась только с теми коллегами, которые поддерживали Украину и не были путинистами.

Лия Ахеджакова - последние новости

Актриса не скрывает, что выступает против войны. За это ее начали "травить" в РФ. Последний спектакль, в котором должна была играть Ахеджакова, отменили еще в апреле этого года. Актрису буквально оставили без работы.

После этого Ахеджакова рассказывала о жизни в РФ. Она отмечала, что адвокат запрещает ей "открывать рот", ведь путинисты пишут на нее жалобы. Впрочем, актриса все равно остается в РФ. Она говорит, что ей трудно думать о переезде.

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