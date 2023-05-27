Актриса продолжает жить в России, несмотря на то, что там ее "запретили".

Известная актриса Лия Ахеджакова, осудившая войну в Украине, рассказала о жизни в России. Однако артистка не знала, с кем делится откровениями.

Над Ахеджаковой пытались издеваться российские пранкеры. Мужчина позвонил актрисе и заявил, что он является представителем звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльской. Артистка поверила пранкеру и рассказала, что сейчас ей нельзя работать в РФ, а потому она ездит с гастролями в другие страны.

"Я бы уже давно уехала, мне предлагали... Мне запрещено в России работать. За границей РФ, пока не закрыли "железный занавес", я могу играть", - призналась Ахеджакова.

Пранкер заявил, что Брыльска якобы приглашает актрису в Польшу. Ахеджакова была приятно удивлена, но отказалась от идеи переезжать. По словам актрисы, она уже не в том возрасте, а потому ей сложно решиться на такие перемены. В РФ ей приходится молчать, но она ничего не боится.

"Сотрудничать и жить в Польше уже не по силам... Адвокат мой запрещает мне рот открывать.... Я не в страхе живу... Пока у меня страха нет, я спокойно живу, пока они меня не трогают... Была бы возможность, была бы молодая, тут же рванула бы", - рассказала актриса.

Лия Ахеджакова - последние новости

Актриса осуждает путинский режим и выступает против войны, которую РФ развязала в Украине. За это ее начали "травить" на территории страны-агрессора. Из-за этого Ахеджакова уволилась из "Современника".

В апреле стало известно, что на актрису требуют завести уголовные дела в РФ и признать ее "иноагентом". После этого появилась информация о том, что Ахеджаковой может грозить даже тюремный срок.

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