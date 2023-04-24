Актрису "наказывают" за то, что она выступила против полномасштабной войны в Украине.

В России отменили последний спектакль с участием легендарной актрисы Лии Ахеджаковой. Ранее в театре "Современник" сняли с репертуара все спектакли с участием артистки, а теперь ее "отменили" окончательно.

Как сообщают росСМИ, "Театр наций" отменил спектакли бывшего худрука "Большого драматического театра" режиссера Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела", в которых играла Ахеджакова. Они должны были состояться 26 и 27 апреля в Москве.

На сайте "Театра наций" утверждается, что спектакли отменены "по техническим причинам". Ранее их уже отменили в Петербурге, там они должны были состояться летом, 19 и 20 июня.

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Однако "техническая причина" заключается в том, что ранее российский Минкульт не продлил контракт с режиссером Могучим. Помимо этого, росСМИ утверждают, что Ахеджакова "сама заявила" об уходе из театра "Современник".

На самом же деле актриса была вынуждена уйти, ведь все ее спектакли в этом театре отменили. На Ахеджакову писали доносы. За ее позицию против полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, на нее якобы даже жаловались зрители.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ на Лию Ахеджакову требуют завести уголовные дела. Также ее якобы должны признать "иноагентом".

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