Также на концерте выступала еще одна опальная украинская звезда - Ани Лорак.

Известная украинская певица и экс-"виагра" Анна Седокова призналась своим подписчикам в Instagram, что расплакалась на сцене Кремля. Произошло это на концерте в честь 25-летия Муз-ТВ.

Читайте такжеАнна Седокова в бикини показала стальной пресс (фото)"Теперь я знаю, как реветь на сцене Кремля. Это был прекрасный вечер. И пусть я разревелась на сцене после "Обезболил". Но я была невероятно счастлива. И это были они. Слёзы счастья", - рассказала исполнительница.

По словам звезды, весь день она держалась и была серьезной и сконцентрированной.

"А когда спела нашу песню на сцене и настало время сказать слова о любви и поздравить, сказала, что чувствую", - написала Седокова.

"Я люблю тебя, моя жизнь. И с днём рождения Муз-ТВ", - добавила выступающая в РФ певица.

Кроме того, на сцене Кремля выступала еще одна опальная украинская звезда - Ани Лорак.

Анна Седокова: творчество и личная жизнь

Седокова была солисткой "ВИА Гры", в 2006 году начала сольную карьеру, через десять лет презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. У нее две дочери и сын.

В 2020 году Анна вышла замуж за Яниса Тимму. Это третий брак певицы и второй у ее избранника.

Автор: Ольга Робейко