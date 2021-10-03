Певица рассказала, каким днем в своей жизни она была бы довольна.

Опальная певица Анна Седокова написала в своем инста-блоге, каким видит свой идеальный день. По словам звезды, он должен начинаться с пробежки, потом тренировка, а затем утренний секс с мужем Янисом Тиммой.

Затем по плану у Седоковой заботы о детях, работа, время для Instagram, несколько совещаний. Также Анна не забыла и о душевных разговорах с дочерью, походе к косметологу и, конечно, о разработке плана, как заработать миллион.

Вечером певица хотела бы развлекаться вместе со своим мужем и детьми. Например, выйти прогуляться и посмотреть на закат. Ну, а закончить такой напряженный день звезда предпочитает диким сексом с мужем.

Читайте также"Там классно": Джамала купила участок рядом с Дорофеевой и MONATIK"Вечерние развлечения с мужем. Не ужинаю. Без винишка. Мятный чай. Счастливая вечерняя прогулка на закате. Час чтения перед сном. Дикий секс с мужем. Сон наступает без сериала. В 22.00", - написала Анна.

Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская певица, но популярность обрела в России в составе женского коллектива "ВИА Гра".

Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру, сконцентрировавшись на роли ведущей таких рейтинговых российских телепроектов, как "Пять звёзд", "Король ринга 2", "Новые песни о главном" и других. В 2014 году Седокова запустила собственный бренд одежды "LA Story", коллекции которого демонстрировались в рамках недель моды в Москве.

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Автор: Диана Могилевич