"Все спрашивали, какая ситуация в Украине", - сказали представители украинской делегации.

Украинская делегация посетила самую престижную кинопремию "Оскар", которая состоялась в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе. Среди украинцев на премии были режиссер фильма "Дом из щепок" Азад Сафаров и главные героини ленты.

Как передает ТСН, украинская делегация обсуждала с кинодеятелями войну в Украине. По их словам, они ощущали поддержку нашей страны.

"Много здесь общались об Украине с представителями киноиндустрии, зрителями, журналистами. Все спрашивали, какая ситуация в Украине, спрашивали, что случилось с героями фильма, с детьми. Вы видите приехавших сюда героинь фильма. Мы чувствуем поддержку Украины", - сказали представители украинской делегации.

Стоит отметить, что на церемонию они надели броши, сделанные из разбитых окон в результате массированных обстрелов.

Что известно о фильме "Дом из щепок"

Это данско-украинско-шведский документальный фильм 2022 года, съемки которого продолжались более двух лет на Донбассе.

В фильме представлены истории детей из Лисичанского центра социально-психологической реабилитации детей. Героями ленты также стали несколько воспитателей, которые в условиях войны с Россией пытаются создать малышам безопасное пространство возле линии фронта. Пока детьми занимаются взрослые, они находятся в безопасности. В это время государственные органы и суды решают их дальнейшую судьбу.

Стоит отметить, что фильм "Дом из щепок" был номинирован на премию "Оскар". Однако победить в номинации "Лучший документальный фильм" ему не удалось. Эту награду получил фильм "Навальный".

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