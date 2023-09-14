Совсем недавно ведущий отправился в оккупированный Мариуполь, там он снял шоу о животных.

Новое шоу ведущего Дмитрия Шепелева, которое он представил на росТВ, возмутило даже россиян. Он заявил, что будет показывать "развлекательный" контент о животных, однако для съемок первого выпуска решил лишь подыграть пропаганде Кремля, отправившись в оккупированный и практически уничтоженный россиянами Мариуполь.

Отец российской певицы Жанны Фриске, которая жила с Шепелевым и родила от него ребенка, дал росСМИ гневный комментарий о ведущем. Бывший тесть "разнес" артиста за его "лицемерие". По словам Владимира Фриске, едва ли Шепелев любит животных, как он пытается утверждать в своем шоу.

"У нас жила собачка небольшая - джек-рассел-терьер, милая, добрая. Так Шепелев ее ударил ногой. После этого джек-рассел прятался от него. Шепелев не любит собак и боится их. В доме живут овчарки, которые никого не трогают. Но когда приходил Шепелева, они начинали рычать. Он лицемер и врун необыкновенный. Мне просто смешно, что теперь он представляется защитником собак и других зверушек", - заявил отец певицы, которая умерла от глиобластомы в 2015 году.

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По словам мужчины, Шепелев снова "пробился" на ТВ не просто так. Ему могут помогать влиятельные люди. Сам же ведущий, отметил отец Фриске, является "лживым человеком".

"Наверняка, кто-то ему оказывает протекцию на телевидении. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы бабки", - добавил мужчина.

Шепелев отправился в Мариуполь - что известно

Напомним, недавно ведущий анонсировал запуск нового "развлекательного" шоу. Шепелев решил снимать программу о животных, а в первом выпуске он показался в Мариуполе.

Поступок ведущего, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины утверждал, что ему "стыдно и больно", разгневал звезд. Певица Анастасия Приходько "разнесла" Шепелева и заявила,что он - "любовник влиятельного человека". А шоумен Анатолий Анатолич отметил, что ведущий встал в один ряд с пропагандистами.

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