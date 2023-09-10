Дмитрий Шепелев говорил, что ему "стыдно и больно" из-за войны в Украине, а теперь появился на пропагандистском канале.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который в прошлом был звездой шоу "Рассмеши комика", отправился во временно оккупированный Мариуполь. Артист решил снять там "развлекательное" шоу о животных.

В анонсе проекта "В кругу друзей", автором и ведущим которого является Шепелева, указано, что в первом выпуске он познакомится с волонтерами Мариуполя. При этом артист указал, что животные остались без хозяев из-за военных действий, но не стал уточнять, что именно РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и практически полностью уничтожила город.

"Готовясь к передаче, я просмотрел большое количество материалов, посвященных животным, узнал, что рядом есть очень большое и важное убежище, где собраны домашние животные, прежде всего собаки, которые остались без хозяев из-за военных действий", - выдал Шепелев.

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Это шоу стало так называемым "возвращением" ведущего на росТВ. Долгое время он не занимался никакими проектами, а в начале 2022 года даже осуждал войну. Из-за этого россияне призывали "наказать" Шепелева, а теперь же они не понимают, почему артист снова оказался на телевидении.

Что Шепелев говорил о войне

В прошлом Шепелев был ведущим известного украинского шоу "Рассмеши комика", но в 2014 году он выступал в Крыму на пропагандистских концертах. А в начале полномасштабной войны РФ против Украины уроженец Беларуси сделал заявление.

Шепелев отметил, что ему "стыдно и больно". Он также извинялся перед украинцами. По словам ведущего, "все это" не укладывалось у него в голове. Однако после этого он ничего не говорил о войне.

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