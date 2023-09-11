Она разгневалась на шоумена из-за его поездки в Мариуполь.

Певица Анастасия Приходько разгневалась на шоумена Дмитрия Шепелева после его визита в разбомбленный Мариуполь. Она назвала его "г*вном" и сказала, что он за деньги продаст даже маму.

В инста-сториз Приходько написала, что давно знает Шепелева. Они пересекались как в России, так и в Украине. Теперь же, как сказала певица, Шепелев стал любовником влиятельного человека, который и продвинул его на росТВ.

"Довольно близко знаю этого слизняка. И в Москве работали, и в Киеве общались. Скажу одно - человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы получить работу на канале, и, как липучка, липнет ко всем, кто даст ему деньги! Г*вно ты", - написала Анастасия.

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Скандал вокруг Дмитрия Шепелева

Экс-ведущий шоу "Рассмеши комика" Дмитрий Шепелев снял в Мариуполе "развлекательное" шоу. Ранее он говорил, что ему "стыдно и больно" из-за войны в Украине, а теперь появился на пропагандистском канале.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного российского вторжения Дмитрий даже извинялся перед украинцами, однако после этого не сказал ни слова. Сейчас же он, как оказалось, живет в России и работает на рынок страны-агрессора.

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