Шоумен отметил, что Шепелев встал в один ряд с пропагандистами.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич высказался относительно ведущего Дмитрий Шепелева, оскандалившегося поездкой в розбомбленный Мариуполь.

Он рассказал, что познакомился с Шепелевым в 2006 году. Тогда, по словам Анатолича, Дмитрий признавался в любви Украине и, стоит отметить, построил в нашей стране успешную карьеру.

Однако позже Шепелев решил поработать на российский рынок. Теперь он живет в Москве. Когда Анатолич узнал о том, что ведущий решил снять развлекательное шоу в Мариуполе, его это разозлило. Он хотел написать Дмитрию, что тот м*дак, однако не смог этого сделать - блог Шепелева недоступен в нашем регионе.

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"Приехать в Мариуполь сейчас – признать себя частью этой бл**ской нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами… К сожалению, лично не могу сказать тебе, какое ты никчемное х**ло", - написал Анатолич в Instagram.

Скандал с Дмитрием Шепелевым - что известно

Экс-ведущий шоу "Рассмеши комика" Дмитрий Шепелев снял в Мариуполе "развлекательное" шоу. Ранее он говорил, что ему "стыдно и больно" из-за войны в Украине, а теперь появился на пропагандистском канале.

На это уже отреагировала певица Анастасия Приходько. Она назвала Шепелева г*вном и сказала, что он ради места на росТВ стал любовником влиятельного человека.

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