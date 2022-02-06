Певица рассказала, что наконец-то начала себе нравиться.

Известная украинская певица, тренер "Голоса страны-12" Надя Дорофеева откровенно призналась, что наконец-то начала себе нравиться.

В программе "Светская жизнь" исполнительница рассказала о долгой борьбе с комплексами и долгожданном результате, передает ТСН.

"Каждый раз я учусь воспринимать, учусь любить себя. И уже наконец-то я начала себе нравиться. Для кого-то "слишком худенькая", для кого-то еще что-то... Идите все, знаете... Все!" – резко ответила Дорофеева.

Судя по всему, Надя всегда старается поддерживать себя в форме: занимается спортом, следит за питанием. Бывают, конечно, и исключения, но зарядка – это святое. К примеру, во время отпуска в Тулуме певица пила коктейли, баловала себя вкусностями, но и занималась спортом:

"Я каждый день пила коктейли. Там они очень вкусные. Конечно, пила текилу, конечно, ела, много ела. Но я реально занималась спортом. Два раза в неделю. Во время отпуска этого достаточно".

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