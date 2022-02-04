Новая зависимость забирает много времени, констатировала артистка.

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что получила новую зависимость - свайпать, то есть листать пальцем страницы в соцсетях.

Своими наблюдениями она поделилась у себя в Instagram.

Звезда напомнила, что ранее поставила себе ограничение на пользование этой соцсетью - не более двух часов в день.

"Так вот… вчера впервые мне удалось не превысить лимит!!! Конечно, всё зависит от того, насколько забитый день, но раз эдак 20 за день я ловила себя на мысли, что я тупо бессознательно открываю инсту и сёрфлю всех и вся, даже особо не всматриваясь в фотки и не читая посты. То есть я делаю это автоматически и не вовлечённо. По сути, мне тупо нравится водить пальчиком вниз и вверх по экрану. Это явно зависимость, ребята!", - написала Дорофеева.

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Она констатировала, что зависимостью является не алкоголь и курение, а именно "свайпать".

"Хм, интересно, подумала я, зато нет вреда здоровью… казалось бы. Но есть один большой минус - ВРЕМЯ. Как же много времени и внимания берет на себя один палец на руке. Не, ну не ох*енел ли этот палец?", - задалась вопросом артистка.

Отметим, ранее Дорофеева поразила фанов новым фото и неожиданным признанием.