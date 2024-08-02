Они опубликовали трогательное видео с именинником.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна трогательно поздравили своего приемного сына Марселя. Сегодня, 2 августа, мальчик празднует свой день рожденья. Ему исполнилось 3 года.

По случаю праздника супруги вместе с другими детьми надували ночью шарики для именинника. А на утро Марсель увидел фотозону с любимыми мультперсонажами, праздничные украшения, банан со свечкой и много подарков.

"Мальчик, который учит всех верить в чудеса! Потому что чудом является он сам! Бесконечный источник энергии, любви, тепла и жажды жизни! Любим тебя в тысячи раз больше, чем ты только можешь представить! Помни, что у тебя есть те, кто глубокой ночью будет надувать 200 шариков, чтобы ты был счастлив на утро! С Днем Рождения, сынок", - написала Инна в своем Instagram.

К слову, год назад супруги Мирошниченко усыновили мальчика Марселя. Оказалось, что от него отказалась биологическая мать еще в роддоме. Малыш родился в очень тяжелом состоянии, а первые четыре месяца своей жизни находился в больнице. Его передали в детдом только тогда, когда он научился самостоятельно дышать. Сейчас Инна и Тимур активно работают над здоровьем приемного сына и делают все, чтобы вылечить его врожденный порок - гастрошизис.

Также пара воспитывает 6-летнюю дочь Мию, 4-летнего сына Марко и недавно удочерила 8-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о сложностях с названной дочерью.

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