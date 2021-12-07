Дмитрий Шевченко проиграл в финале "Холостячки" Андрею Задворному.

Участник "Холостячки" Дмитрий Шевченко, который проиграл в финале шоу Андрею Задворному "битву" за Злату Огневич, мог закрутить роман с девушкой из съемочной группы.

На фото, выложенном в сторис Instagram, Шевченко обнимает девушку, которая может быть его новой любовью.

"Как же ты бесил меня иногда. Но за эту улыбку прощаю тебе все! Люби!", - подписала девушка снимок.

Ранее Дима Шевченко уже писал, когда ехал со Львова в Киев, что в столице его "ждет любовь". Но это скорее всего оказалась не Злата Огневич.

Как сообщал УНИАН, в финале шоу Холостячка за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

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После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

Пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" должно выйти в пятницу в 19:30 на СТБ. Ожидается, что поклонники смогут узнать, что произошло между Златой и Андреем и получить ответы на множество пробелов, которые остались после финала шоу. Например - расстались ли они, ведь Злата Огневич и Андрей Задворный даже не подписаны друг на друга в соцсетях.

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Автор: Виолетта Орлова