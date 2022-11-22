Виктория Варлей делала пластические операции.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Виктория Варлей рассказала, к каким бьюти-услугам прибегала, чтобы улучшить свою внешность.

В инста-сториз девушка призналась, что делала бесшовную нижнюю блефаропластику (операция на веках) и частичное удаление комков Биша (операция, направленная на извлечение скоплений жира на щеках).

Также Варлей отметила, что после окончания проекта "Холостяк" она решилась увеличить губы. Кроме того, раз в полгода она обращается за помощью к косметологам, чтобы те сделали ей биоревитализацию и вкололи ботокс в проблемные участки.

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А так Виктория Варлей выглядит без макияжа:

Виктория Варлей - что о ней известно

Виктория Варлей - украинская актриса, мечтающая покорить Голливуд. В первом выпуске шоу "Холостяк" она призналась главному герою Алексу Топольскому, что состояла в отношениях со своим коллегой Тарасом Цымбалюком.

Они познакомились во время съемок сериала "СуперКопы". Пара была вместе три года, однако их пути разошлись. Сейчас они дружат.

"Очень люблю Тараса как друга. Он невероятный человек. Но считаю, что мы с Тарасом и по отдельности две яркие личности", - сказала ранее Варлей.

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