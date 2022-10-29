Виктория рассказала, что состояла с актером в отношениях три года.

На проект "Холостяк" пришла бывшая девушка украинского актера Тараса Цымбалюка. Виктория Варлей рассказала, что познакомилась с молодым актером на съемках фильма "СуперКопы".

Спустя месяц после знакомства они начали жить вместе. Но в их отношениях не все было гладко. По словам Виктории, за три года они много раз расходились и сходились.

Однажды и вовсе произошла ситуация, которая очень напугала девушку. Как-то Тарас ночью забрался на ее балкон. Она от испуга вызвала полицию. Цымбалюк сказал сотрудникам правоохранительных органов, что он ее бойфренд, но девушка ответила, что не знает его. Таким образом она решила отомстить ему за испуг.

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Также девушка рассказала главному герою 12 сезона шоу "Холостяк" Алексу Топольскому, что больше не хочет отношений с мужчиной, который на 6-7 лет младше ее.

Известно, что Виктория и сама актриса. Она родом из Киева, но последнее время живет в Майами. К слову, там же жил и Топольский, но судьба их свела на романтическом реалити.

Кто такой Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер, получивший популярность благодаря ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Крепостная". Также он был участником шоу "Танцы со звездами", где его окрестили секс-символом.

Недавно стало известно, что он развелся с супругой Тиной спустя четыре года отношений. Их любовь не выдержала войну.

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