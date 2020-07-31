В России задержали жену рэпера из Украины, которого нашли расчлененным

По данным СМИ, жену музыканта решили арестовать из-за опасений, что фанаты Энди Картрайта могут отомстить ей за смерть кумира.

В Санкт-Петербурге задержали жену украинского рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, которую подозревают в том, что она расчленила тело мужа и спрятала останки в холодильнике.

Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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В настоящее время обвинение ей пока не предъявлено, расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, жену музыканта решили арестовать из-за опасений, что фанаты Энди Картрайта могут отомстить ей за смерть кумира.

"Единственное, что достоверно установлено экспертами, - это то, что рэпер был мертв, когда его расчленяли. Кстати, причина его смерти тоже пока остается неизвестной", - говорится в сообщении со ссылкой на правоохранительные органы

Результаты судебно-медицинской и гистологической экспертизы ожидаются через три недели.

Ранее УНИАН писал, что в России нашли расчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

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