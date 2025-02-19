У Винника отреагировали на то, что он пел на русском в Праге: 'Как его земля носит?'

Глава его фан-клуба резко ответила на хейт.

В 2023 году украинский певец Олег Винник заявил, что больше не будет петь свои хиты на русском языке, однако уже в 2024-м на концерте в Праге он исполнил "Счастье" и "Не ты" на языке страны-оккупанта.

После этого на артиста полился хейт, так как, как он говорил ранее, петь на русском - это тож же самое, что облевать себя. При этом он не сдержал свое обещание.

Сам певец никак не реагирует на хейт, а вот глава его фан-клуба Валерия Барон решилась вступиться за него. В своем блоге она написала:

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"Олег Винник спел на русском! 1,5 песни по просьбе людей в зале во время полностью украиноязычного двухчасового концерта. А говорил, что не будет. Но как его после этого земля носит?! Да, артист не сдержал слова. Обещал и не выдержал просьбу публики. Простите его, идеальные люди! Простите за счастье! Простите за человечность, добро и любовь! Простите его за многолетнюю регулярную помощь военным и гражданским! Простите за решение отдать все сбережения его семьи на благотворительность! Простите за создание десятков выдающихся, роскошных и прекрасных украинских песен! Простите его за поддержку родного края и популяризацию Украины в Европе!"

Кроме того, Барон поглумилась над украинцами и ехидно заявила, что "Винник - всему злу голова", и если бы не "Счастье" на русском языке, то в Украине все было бы хорошо.

"И коррупция исчезла бы. И цены не взлетали на все. И лжи на всех уровнях, в том числе медиа, не было бы. И р*шисты выветрились. И Украина не пылала бы. И воины наши не гибли. А так все, прощай счастье. "Счастье" обрекло весь народ на муки…" - добавила Барон.

Напомним, жена Олега Винника кардинально изменилась за три года.

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