Жена Олега Винника кардинально изменилась за три года: 'Была такой красивой'

Таюне значительно поправилась.

Украинский певец-беглец Олег Винник вышел на связь в своем блоге и рассказал, что вскоре отправиться в Прагу на концерт. Вместе с ним появилась и его жена Таюне.

И если Винник особо не изменился, то Таюне - значительно. Она шокировала поклонников своим преображением не в лучшую сторону, как пишут в сети.

Заметно, что Таюне поправилась, у нее появились щечки. Фолловеры отметили, что изначально даже не узнали артистку.

Видео дня

Реакция сети:

"Была такой красивой"

"Что с ней произошло?"

"Возраст уже дает свое"

"Слишком много уколов"

"Изменилась не в лучшую сторону"

Что известно о Виннике и его жене

В начале полномасштабного российского вторжения Олег Винник и Таюне уехали в Германию. Долгое время они молчали, однако спустя почти два года большой войны Винник объявился и дал интервью, в котором рассказал, что уехал на лечение.

Недавно он объявил концерт за границей, однако его пришлось отменить, потому что не продались билеты. Сейчас же он снова решил попытать удачу, и предстоящий концерт все же состоится.

Напомним, ранее Олег Винник впервые за долгое время показался в сети в патриотической футболке.

Вас также могут заинтересовать новости: