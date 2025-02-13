Жена Олега Винника кардинально изменилась за три года: 'Была такой красивой'

Украинский певец-беглец Олег Винник вышел на связь в своем блоге и рассказал, что вскоре отправиться в Прагу на концерт. Вместе с ним появилась и его жена Таюне.
И если Винник особо не изменился, то Таюне - значительно. Она шокировала поклонников своим преображением не в лучшую сторону, как пишут в сети.
Заметно, что Таюне поправилась, у нее появились щечки. Фолловеры отметили, что изначально даже не узнали артистку.
Реакция сети:
- "Была такой красивой"
- "Что с ней произошло?"
- "Возраст уже дает свое"
- "Слишком много уколов"
- "Изменилась не в лучшую сторону"
Что известно о Виннике и его жене
В начале полномасштабного российского вторжения Олег Винник и Таюне уехали в Германию. Долгое время они молчали, однако спустя почти два года большой войны Винник объявился и дал интервью, в котором рассказал, что уехал на лечение.
Недавно он объявил концерт за границей, однако его пришлось отменить, потому что не продались билеты. Сейчас же он снова решил попытать удачу, и предстоящий концерт все же состоится.
Напомним, ранее Олег Винник впервые за долгое время показался в сети в патриотической футболке.